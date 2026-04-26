Caso aconteceu na última quarta-feira (22) e foi registrado como roubo e porte ilegal de arma - Redes Sociais / Reprodução

Caso aconteceu na última quarta-feira (22) e foi registrado como roubo e porte ilegal de armaRedes Sociais / Reprodução

Publicado 26/04/2026 13:23

Um homem de 39 anos foi baleado pelo dono de um comércio e se arrastou pela rua ferido após assaltar o estabelecimento, em Barueri, na Grande São Paulo. Atingido pelo tiro na perna, ele chorou e pediu desculpas ao comerciante, enquanto se arrastava no asfalto: "Perdão, eu tenho filho pequeno".

As cenas, gravadas em vídeos por moradores, foram parar em redes sociais. Acionada, a Polícia Militar (PM) prendeu o suspeito e o encaminhou para atendimento hospitalar.

O caso aconteceu na última quarta-feira (22), e foi registrado como roubo e porte ilegal de arma. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do suspeito.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), o comerciante declarou que o suspeito invadiu o mercado e apontou uma arma anunciando o assalto. Ele estava com a cabeça coberta por um capuz. Enquanto entregava o dinheiro - cerca de R$ 120 - que estava no caixa, ele pegou a arma que usava para defesa e atirou contra o assaltante. O homem ainda saiu do local, mas caiu na rua.

As imagens mostram o suspeito ferido se arrastando pelo asfalto - ele tentava chegar até sua moto estacionada na mesma rua. Uma pessoa se acerca e diz para ele aguardar o socorro. O comerciante também se aproxima com o celular na mão, provavelmente conversando com a polícia, e o homem baleado se desculpa. "Perdão, eu tenho filho pequeno. Só quero ir embora", diz.

O dono do mercado diz que ele precisa esperar a ambulância para atendimento médico e ele responde: "Eu não posso, irmão. Só quero ir embora." Em seguida, ele pede que o dono do mercado pare de conversar com ele: "Você atirou em mim já, irmão.", finalizou o suspeito.

A PM chegou e o suspeito baleado foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Regional de Barueri. O homem passou por cirurgia e continuou internado, sob escolta, mas sem risco de morte.

A moto e a arma calibre 22 usadas pelo suspeito foram apreendidas. A pistola Taurus calibre 40 do comerciante, que tem registro de CAC (caçador, atirador, colecionador), foi recolhida para perícia. A Delegacia de Polícia Civil de Barueri investiga o caso.