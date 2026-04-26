Anderson Neiff passa por cirurgia após ser baleadoReprodução do Instagram
Anderson Neiff tem alta e fala pela primeira vez sobre ataque a tiros
'Deus colocou a mão e eu sou um milagre', disse o cantor em uma postagem nas redes sociais
Anderson Neiff tem alta e fala pela primeira vez sobre ataque a tiros
'Deus colocou a mão e eu sou um milagre', disse o cantor em uma postagem nas redes sociais
PT produz vídeo para tentar vincular Flávio Bolsonaro ao caso Master
Nas imagens, que começam a circular nas redes sociais, o locutor usa a expressão 'bolsomaster' para se referir ao caso
Alteração na jornada de trabalho é tendência natural, aponta Alckmin
Vice-presidente defendeu que o tema seja debatido no Congresso Nacional
Lula volta a Brasília após dois procedimentos de saúde em São Paulo
Segundo a Secom, presidente está no Palácio da Alvorada
PT aprova manifesto com diretrizes para eleições 2026, afasta polêmicas e faz aceno ao centro
Documento foca na comparação com gestão Bolsonaro e retira reforma financeira da lista de prioridades
Quem era a estudante de medicina catarinense de 23 anos morta a facadas no Paraguai
Suspeito do crime, namorado da vítima está sendo procurado pela polícia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.