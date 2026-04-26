Anderson Neiff passa por cirurgia após ser baleado - Reprodução do Instagram

Anderson Neiff passa por cirurgia após ser baleadoReprodução do Instagram

Publicado 26/04/2026 22:39

Anderson Neiff, cantor pernambucano conhecido como 'rei do brega funk', recebeu alta do hospital na noite deste domingo (26) e falou pela primeira vez sobre o a cirurgia após ser baleado num ataque a tiros em São Paulo mais cedo.

Em stories postados no seu perfil de Instagram na noite deste domingo, ele falou pela primeira vez sobre o ocorrido.

"Acabei de chegar no hotel, graças a Deus. Passei por uma cirurgia, fiquei muito nervoso. Mas mantive a calma. Deus me ajudou muito. Está tudo muito conturbado para mim agora", afirmou.

Em seguida, Anderson Neiff concluiu: "Fui alvejado. Estou feliz que a cirurgia deu certo. Tive o apoio de todo mundo, da minha banda, dos meus fãs que mandaram mensagens positivas. Meu empresário, minha irmã. Deus colocou a mão e eu sou um milagre hoje."

Anderson Neiff foi alvo de ataque a tiros

Anderson Neiff voltava de um show junto com a sua equipe em uma van quando foi surpreendido por homens de moto que efetuaram disparos de arma de fogo contra o veículo. O fato ocorreu na avenida Nove de Julho e está sendo investigado como "tentativa de homicídio" pela Polícia Civil.

O cantor foi encaminhado ao hospital Sírio-Libanês e sua equipe afirmou que ele foi submetido a uma cirurgia que foi "um sucesso", sem dar maiores detalhes. O projétil teria atingido a região de seu ombro.