Presidente Lula foi submetido a dois procedimentos na manhã desta sexta-feira (24) - Ricardo Stuckert / PR

Presidente Lula foi submetido a dois procedimentos na manhã desta sexta-feira (24)Ricardo Stuckert / PR

Publicado 26/04/2026 16:21

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a Brasília neste domingo (26), após passar os últimos dias em São Paulo (SP).

A Secretaria de Comunicação Social (Secom) informou que o presidente está no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência. Lula não tem compromissos públicos neste domingo, segundo a Secom.

O presidente foi submetido a dois procedimentos na manhã de sexta-feira (24), a uma cauterização na cabeça para a retirada de um carcinoma basocelular (um tipo de câncer que se origina nas células basais, localizadas na camada mais profunda da epiderme)

Os médicos também fizeram uma infiltração para tratar uma tendinite no polegar da mão direita do presidente. Sobre tal procedimento, a equipe médica disse que a inflamação era pequena e não implicará em nenhuma restrição de movimento.

Segundo o médico Roberto Kalil, que acompanha o presidente, Lula retomaria as atividades dois dias após os procedimentos. Como um deles provoca uma lesão na pele, ele disse que era necessário cautela. Mas destacou que o máximo que deve ocorrer de mudança na rotina é o presidente aparecer usando chapéu.