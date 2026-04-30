Luiz Marinho sugeriu que o Senado Federal teria afetado a credibilidade institucional do LegislativoFabio Rodrigues-Pozzebom/Agênci
Ministro do Trabalho critica Senado após rejeição de Jorge Messias ao STF: 'Se apequenou'
Marinho disse ainda esperar que decisão tenha sido um 'lapso' e depois seja corrigida
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Com derrota de Messias, oposição articula com Alcolumbre barrar indicações até as eleições
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Senado aprova indicações para Tribunal Superior do Trabalho e Defensoria Pública da União
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Mega-Sena sorteia prêmio estimado em R$ 130 milhões
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