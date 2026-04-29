Ministro aposentado do STF, Celso de Mello, ressaltou que não há causa legitima para o Senado rejeitar Jorge MessiasDivulgação
Celso de Mello diz que Senado cometeu grave equívoco institucional
Rejeição de Messias para STF é injustificável, diz ministro aposentado
Celso de Mello diz que Senado cometeu grave equívoco institucional
Rejeição de Messias para STF é injustificável, diz ministro aposentado
'O Plenário do Senado é soberano', afirma Messias sobre derrota
Advogado reforça que é preciso 'saber perder' para que a Democracia funcione plenamente
Randolfe: Governo vai sustentar defesa do veto à dosimetria das penas amanhã
Congresso analisa a decisão de Lula para impedir a redução de penas aplicadas aos condenados por tentativa de golpe de Estado
Fachin diz que respeita decisão do Senado que barrou Messias
Presidente da Corte aguarda 'com serenidade' escolha de novo ministro
'Brasil perde a oportunidade', lamenta Mendonça sobre rejeição de Messias ao STF
Apesar de não concordar, ministro reiterou o respeito à decisão do Senado
'Lula perdeu governabilidade': Flávio Bolsonaro e oposição no Senado avaliam rejeição a Messias
Plenário votou contra a nomeação do advogado-geral da União para o Supremo Tribunal Federal
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.