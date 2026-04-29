Mendonça disse que respeita a decisão do Senado, mas afirma que o país perdeu um 'grande' ministroDivulgação
Em postagem nas redes sociais, Mendonça disse que respeita a decisão do Senado, mas pondera que o país perdeu a oportunidade de ter um "grande" ministro.
Respeito a decisão do Senado, mas não posso deixar de externar minha opinião. O Brasil perde a oportunidade de ter um grande Ministro do Supremo.— André Mendonça (@MinAMendonca) April 29, 2026
Messias é um homem de caráter, íntegro e que preenche os requisitos constitucionais para ser Ministro do STF.
E amigo verdadeiro…
O ministro, que também é pastor presbiteriano, citou uma referência bíblica para homenagear Messias.
“Amigo verdadeiro não está presente nas festas. Está presente nos momentos difíceis. Messias, saia dessa batalha de cabeça erguida. Você combateu o bom combate! Deus o abençoe! Deus abençoe nosso Brasil!”, completou.
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