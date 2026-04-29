Messias venceu votação na CCJ mas foi derrubado pelo Senado - Andressa Anholete/Agência Senado

Messias venceu votação na CCJ mas foi derrubado pelo SenadoAndressa Anholete/Agência Senado

Publicado 29/04/2026 21:39

O advogado-geral da União, Jorge Messias, se pronunciou pela primeira vez após ter sua indicação para o Supremo Tribunal Federal rejeitada pelo Senado. Em coletiva na noite desta quarta-feira, Messias afirmou que respeitará a decisão do poder legislativo e que sua história 'não acaba aqui'.

"Sou grato aos votos que recebi. Acho que cada um de nós cumpre um propósito e eu cumpri o meu. Vim hoje, participei, me submeti a uma sabatina de coração aberto, de alma leve. Falei a verdade, o que penso, o que sinto. Agora, a vida é assim, tem dias de vitórias e dias de derrotas. Nós temos que aceitar. O Plenário do Senado é soberano", afirmou Messias.

O advogado também reforçou a importância de 'saber ganhar e saber perder' para o funcionamento pleno da democracia no país.

Messias sofreu derrota histórica no Senado ao ser o primeiro nome indicado ao STF rejeitado desde 1894.

Oposição comemora o fato como um fracasso do governo Lula.