Fachin reforçou a necessidade de mais um juíz, visto que apenas 10 ministros tem gerado empates na CorteCarlos Alves Moura
Fachin diz que respeita decisão do Senado que barrou Messias
Presidente da Corte aguarda 'com serenidade' escolha de novo ministro
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'Brasil perde a oportunidade', lamenta Mendonça sobre rejeição de Messias ao STF
Apesar de não concordar, ministro reiterou o respeito à decisão do Senado
'Lula perdeu governabilidade': Flávio Bolsonaro e oposição no Senado avaliam rejeição a Messias
Plenário votou contra a nomeação do advogado-geral da União para o Supremo Tribunal Federal
Senador do PL diz que Caetano Veloso pegou em armas na ditadura e Otto Alencar corrige: 'Só no violão'
Informação falsa foi proferida durante a sabatina de Jorge Messias
MPT aponta falhas em mecanismos de controle sobre trabalho escravo
Grandes empresas se mostram incapazes de impedir a prática
Jorge Messias é rejeitado em plenário por 42 x 34 para vaga no Supremo Tribunal Federal
Votação é marcada por desconfiança na indicação do AGU em meio à crise no STF
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