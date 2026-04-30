Cerca de 33 equipes participam da operação com 132 policiaisDivulgação
Operação contra Comando Vermelho prende 17 pessoas no Ceará e na Paraíba
Investigações envolvem crimes como tráfico, lavagem de dinheiro e associação criminosa
Operação da PM mira gangue 'quebra-vidros' em São Paulo
Criminosos são especializados em romper janelas de veículos para roubar objetos de valor, principalmente celulares
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Ministro do Trabalho critica Senado após rejeição de Jorge Messias ao STF: 'Se apequenou'
Marinho disse ainda esperar que decisão tenha sido um 'lapso' e depois seja corrigida
Com derrota de Messias, oposição articula com Alcolumbre barrar indicações até as eleições
Senado rejeitou o advogado-geral da União do governo Lula com 34 votos a favor e 42 contra
Governo critica articulação após rejeição de Messias ao STF: 'Grande acordão'
Gleisi Hoffmann afirmou que a medida foi resultado de uma 'aliança vergonhosa' no Senado
Senado aprova indicações para Tribunal Superior do Trabalho e Defensoria Pública da União
Margareth Rodrigues e Tarcijany Linhares passaram por sabatinas na CCJ e receberam aval do plenário
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