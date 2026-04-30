Cerca de 33 equipes participam da operação com 132 policiais - Divulgação

Cerca de 33 equipes participam da operação com 132 policiaisDivulgação

Publicado 30/04/2026 10:11 | Atualizado 30/04/2026 10:39

A Polícia Civil do Ceará deflagrou, na manhã desta sexta-feira (30), uma operação contra criminosos da facção Comando Vermelho. Ao todo, foram cumpridos 17 mandados de prisão e 35 de busca e apreensão.

As detenções se deram nas cidades de Crato, Juazeiro, Fortaleza e Pacoti, no Ceará, e em João Pessoa, na Paraíba.

Segundo a corporação, a investigação focou na prisão dos acusados e na apreensão de drogas, armas, aparelhos eletrônicos e outros objetos ilícitos.

Os presos respondem por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo.