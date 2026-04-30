Carreta tombou após colidir com caminhão e espalhou erva na pista - Reprodução / PRF

Carreta tombou após colidir com caminhão e espalhou erva na pistaReprodução / PRF

Publicado 30/04/2026 10:50

Uma carreta com mais de uma tonelada de maconha tombou, na tarde desta quarta-feira (29), na BR-381, altura de Caeté, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O motorista fugiu do local após o acidente.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo tombou após se envolver em uma colisão lateral com outro caminhão e sair da pista. A corporação foi acionada e se deparou com a carga espalhada pelo chão ao chegar.

O caminhão transportava oficialmente uma carga de cosméticos e, segundo a documentação, seguia de Uberaba (MG) para Caruaru (PE). Parte do carregamento de produtos de beleza foi saqueada por populares antes da chegada das autoridades.

Tabletes de maconha estavam armazenados em sacos plásticos, em meio à carga de cosméticos Divulgação / PRF

Em meio aos produtos cosméticos, havia centenas de tabletes de maconha armazenados dentro de sacos plásticos no baú do caminhão. Em pesagem preliminar realizada pela PRF, foi contabilizado que o total da droga corresponde a 1.757 kg.

A ocorrência foi registrada na Delegacia da Polícia Judiciária de Sabará (MG). A PRF segue em diligências para identificar e localizar o motorista do veículo.