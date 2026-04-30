Flávio Bolsonaro fez discurso pacificador em meio a provocações entre bolsonaristas e petistas Jefferson Rudy/Agência Senado
Flávio Bolsonaro critica Lula e discursa em tom de campanha em sessão do Congresso
Falas foram feitas durante votação que derrubou o veto presidencial ao PL da Dosimentria
Flávio Bolsonaro critica Lula e discursa em tom de campanha em sessão do Congresso
Falas foram feitas durante votação que derrubou o veto presidencial ao PL da Dosimentria
Lula ignora derrota histórica na indicação de Messias em cerimônia no Planalto
Em anúncio de crédito para transporte, presidente evita comentar rejeição de nome ao STF e diz que Brasil precisa 'parar de reclamar'
Líder do PT na Câmara sobre mapear traições e exonerar indicados: 'Não é esse o caminho'
Pedro Uczai afirmou que vê com simpatia a possibilidade de que Lula indique uma mulher ao STF
TSE mantém cassação de Silvia Waiãpi por uso de verbas públicas em harmonização facial
Ex-deputada do Amapá usou R$ 9 mil em procedimento estético durante as eleições de 2022
'Mais uma vez, Congresso vira as costas para a sociedade que rejeita dosimetria', diz presidente do PT
Edinho Silva critica derrubada de veto do PL que reduz pena de condenados pelo 8 de Janeiro
Ônibus com compartimento secreto é apreendido com mais de mil celulares de origem estrangeira
Valor total dos aparelhos é estimado em R$ 3 milhões
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.