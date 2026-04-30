Edinho Silva acusou o Congresso de 'virar as costas' para o Brasil Antônio Cruz/Agência Brasil
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Edinho Silva critica derrubada de veto do PL que reduz pena de condenados pelo 8 de Janeiro
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Entendimento da corte servirá como jurisprudência para orientar futuros julgamentos