Os mais de mil celulares foram trazidos de fora do Brasil pelo ônibus de turismo - Reprodução/Receita Federal

Os mais de mil celulares foram trazidos de fora do Brasil pelo ônibus de turismoReprodução/Receita Federal

Publicado 30/04/2026 17:22

No final da tarde de terça-feira (28), um ônibus de turismo vindo de outro país foi abordado por equipes da Receita Federal. No veículo foi encontrado um compartimento escondido no interior da carroceria do ônibus com mais de mil celulares de origem estrangeira.



Durante a abordagem, o motorista apresentou informações contraditórias e demonstrou nervosismo ao afirmar que transportava passageiros com destino ao bairro do Brás, em São Paulo. As inconsistências motivaram a busca detalhada no ônibus. O valor estimado das mercadorias apreendidas é de aproximadamente R$ 3 milhões.

