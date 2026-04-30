Os mais de mil celulares foram trazidos de fora do Brasil pelo ônibus de turismoReprodução/Receita Federal
Durante a abordagem, o motorista apresentou informações contraditórias e demonstrou nervosismo ao afirmar que transportava passageiros com destino ao bairro do Brás, em São Paulo. As inconsistências motivaram a busca detalhada no ônibus. O valor estimado das mercadorias apreendidas é de aproximadamente R$ 3 milhões.
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