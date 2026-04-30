Tarcísio afirmou ainda que a derrota escancara a fragilidade do governo federalPablo Jacob/Governo do Estado de São Paulo
'Lula não tem mais força', diz Tarcísio sobre rejeição a Messias
Governador de SP sinaliza apoio a Flávio Bolsonaro para a presidência
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Congresso Nacional derruba veto do PL da Dosimetria
No Senado, o placar foi de 24 a favor e 49 votos contra
Perícia particular aponta assassinato de PC Siqueira e contesta laudo oficial
Defesa questiona conclusões iniciais e pede nova investigação sobre a morte do youtuber
Pedágio eletrônico: Entenda as regras para regularização de multas
Governo deu prazo até 16 de novembro para pagamento e contestação
Entenda o que pediam os trechos da dosimetria retirados da votação no Congresso
Segundo Alcolumbre, decisão se justifica porque conteúdo foram alterados recentemente na Lei Antifacção
Motta e Alcolumbre são vistos de forma negativa por mais de 80%, diz pesquisa
Dados foram divulgados pela AtlasIntel/Bloomberg