Presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP)Reprodução
Motta e Alcolumbre são vistos de forma negativa por mais de 80%, diz pesquisa
Dados foram divulgados pela AtlasIntel/Bloomberg
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