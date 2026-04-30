No Rio de Janeiro, a frente fria avança ao longo do domingo - Paulo Pinto/Agência Brasil

No Rio de Janeiro, a frente fria avança ao longo do domingoPaulo Pinto/Agência Brasil

Publicado 30/04/2026 11:39

O feriado prolongado do Dia do Trabalho, nesta sexta-feira (1º), será marcado por mudanças expressivas nas condições do tempo em grande parte do Brasil. De acordo com a Climatempo, a atuação de uma frente fria de forte intensidade, associada a um ciclone extratropical e a uma massa de ar polar, vai provocar instabilidade no Sul e em áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, enquanto outras regiões seguem sob influência de calor e alta umidade.

No estado de São Paulo, o tempo começa estável, com sol forte e temperaturas elevadas na sexta-feira, 1º, e no sábado, 2. No entanto, a situação muda no domingo, 3, com a chegada da frente fria. A previsão indica aumento de nebulosidade e chuva frequente no sul e no leste paulista, incluindo a Grande São Paulo, o Vale do Paraíba e o Vale do Ribeira.

No litoral, há risco de chuva persistente e volumosa, com possibilidade de alagamentos, além de ventos moderados a fortes e mar agitado, com risco de ressaca.

Em Minas Gerais, o feriado será predominantemente seco, com sol e calor acima da média. A chance de chuva é baixa na maior parte do estado, mas não se descarta instabilidade isolada no sul mineiro e na Zona da Mata no domingo.

No Espírito Santo, o tempo firme predomina até o sábado, com aumento de nuvens e possibilidade de pancadas de chuva no centro-sul capixaba apenas no domingo.

No Rio de Janeiro, a frente fria avança ao longo do domingo. A chuva começa pela manhã em áreas do sul do estado e na região da Costa Verde, ganhando intensidade à tarde na capital e em outras regiões. Há risco de ventos fortes, mar agitado e ressaca.

No Sul do País, a chegada de uma frente fria deve provocar mudanças mais intensas no tempo. No Rio Grande do Sul, a sexta-feira será de temporais, com chuva forte desde a madrugada e risco de raios. No sábado, a instabilidade diminui gradualmente, mas o avanço do ar frio derruba as temperaturas. No domingo, o frio predomina, com possibilidade de geada em áreas da fronteira com o Uruguai, além de nevoeiros e mar agitado.

Em Santa Catarina, a chuva avança ao longo da sexta-feira e se espalha pelo estado. O sábado será instável, com queda de temperatura, e o domingo terá frio, ventos fortes no litoral e risco de ressaca. No Paraná, o sol predomina na sexta, mas a instabilidade aumenta no fim de semana, com chuva no sábado e domingo.

No Centro-Oeste, o tempo segue quente e seco na maior parte da região. Em Goiás, no Distrito Federal e em grande parte de Mato Grosso, predomina o sol e a baixa umidade do ar. Em Mato Grosso do Sul, a frente fria aumenta a nebulosidade no sábado e provoca pancadas de chuva em áreas do sul do estado.

No Nordeste, a chuva continua frequente no norte e no litoral, com atuação da Zona de Convergência Intertropical em estados como Maranhão, Ceará e Paraíba. No litoral leste, da Bahia a Pernambuco, também há previsão de pancadas de chuva.

Na região Norte, o calor e a umidade mantêm o tempo instável, com chuva frequente em estados como Amazonas, Pará e Amapá.

Segundo a Climatempo, o contraste entre a frente fria no Sul e o calor nas demais regiões mantém o feriado prolongado com grande variação climática no País.