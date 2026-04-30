Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)Marcelo Camargo / Agência Brasil
"Trata-se de um dos maiores juristas da história recente do Brasil, cuja trajetória, marcada por dignidade, retidão e dedicação ao serviço público, fala por si. Sempre afirmei publicamente que ele reúne as credenciais exigidas para a magistratura, e mantenho essa posição", afirmou Gilmar.
O ministro também ressaltou que o indicado se submeteu ao escrutínio público por cinco meses "em meio a turbulências e, por vezes, a graves ataques à sua honra".
"Portou-se, em todos os momentos, com coragem, dignidade e humildade. A história saberá fazer justiça à sua trajetória, diante do seu compromisso com o Estado Democrático de Direito e dos relevantes serviços que já prestou às instituições. O Brasil ganha em tê-lo onde estiver", concluiu Gilmar.
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