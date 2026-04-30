PC Siqueira morreu em dezembro de 2023Reprodução / Instagram

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Uma perícia particular contratada pela defesa apontou que o youtuber Paulo Cezar Goulart Siqueira, conhecido como PC Siqueira, foi estrangulado e assassinado com um fio de fone de ouvido dentro do apartamento onde morava, na Zona Sul de São Paulo. O novo documento levanta dúvidas sobre as circunstâncias do caso e contesta pontos considerados centrais na investigação inicial.

O influenciador digital morreu em dezembro de 2023, aos 37 anos. À época, o caso foi tratado pelas autoridades como suicídio, com base nos elementos reunidos pela investigação e nos laudos do Instituto Médico Legal (IML) e do Instituto de Criminalística (IC), da Polícia Técnico-Científica. Em 2025, os órgãos oficiais concluíram que PC se suicidou por enforcamento com uma cinta de catraca, usada para amarrar cargas.
A nova análise do caso foi feita pelo perito Francisco João Aparício La Regina, professor na Academia de Polícia Civil (Acadepol), a pedido dos advogados da família do influenciador.

Segundo a análise independente, no entanto, há inconsistências técnicas que não seriam compatíveis com essa conclusão. O relatório aponta possíveis falhas na coleta e interpretação de evidências, além de indicar elementos que poderiam sugerir a participação de terceiros.
A perícia particular indica ainda que o padrão e a largura das lesões no pescoço do influenciador seriam incompatíveis com a cinta de catraca, apontada no laudo oficial. O documento não informa quem cometeu o suposto crime.

A defesa informou que pretende solicitar a reabertura das investigações com base nas novas conclusões. Entre os pedidos estão a realização de diligências complementares e a revisão do material periciado.
PC Siqueira foi um dos precursores do YouTube com o canal "Mas poxa vida", criado em 2010, em que falava sobre temas diversos. Com o sucesso, ele chegou a ser apresentador da MTV e também participou do reality show "O Aprendiz", da Record.

Investigações

Antes de sua morte, PC Siqueira já havia sido alvo de investigações. Em 2020, ele foi acusado de compartilhar material de pornografia infantil, o que levou à abertura de inquérito e teve grande repercussão nas redes sociais.

Posteriormente, a investigação foi arquivada por falta de provas. Ainda assim, o caso gerou forte desgaste público e impactou sua carreira.