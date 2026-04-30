PC Siqueira morreu em dezembro de 2023Reprodução / Instagram
O influenciador digital morreu em dezembro de 2023, aos 37 anos. À época, o caso foi tratado pelas autoridades como suicídio, com base nos elementos reunidos pela investigação e nos laudos do Instituto Médico Legal (IML) e do Instituto de Criminalística (IC), da Polícia Técnico-Científica. Em 2025, os órgãos oficiais concluíram que PC se suicidou por enforcamento com uma cinta de catraca, usada para amarrar cargas.
Segundo a análise independente, no entanto, há inconsistências técnicas que não seriam compatíveis com essa conclusão. O relatório aponta possíveis falhas na coleta e interpretação de evidências, além de indicar elementos que poderiam sugerir a participação de terceiros.
A defesa informou que pretende solicitar a reabertura das investigações com base nas novas conclusões. Entre os pedidos estão a realização de diligências complementares e a revisão do material periciado.
Investigações
Antes de sua morte, PC Siqueira já havia sido alvo de investigações. Em 2020, ele foi acusado de compartilhar material de pornografia infantil, o que levou à abertura de inquérito e teve grande repercussão nas redes sociais.
Posteriormente, a investigação foi arquivada por falta de provas. Ainda assim, o caso gerou forte desgaste público e impactou sua carreira.
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