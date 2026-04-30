PC Siqueira morreu em dezembro de 2023 - Reprodução / Instagram

PC Siqueira morreu em dezembro de 2023Reprodução / Instagram

Publicado 30/04/2026 14:49 | Atualizado 30/04/2026 14:53





O influenciador digital Uma perícia particular contratada pela defesa apontou que o youtuber Paulo Cezar Goulart Siqueira, conhecido como PC Siqueira, foi estrangulado e assassinado com um fio de fone de ouvido dentro do apartamento onde morava, na Zona Sul de São Paulo. O novo documento levanta dúvidas sobre as circunstâncias do caso e contesta pontos considerados centrais na investigação inicial.O influenciador digital morreu em dezembro de 2023 , aos 37 anos. À época, o caso foi tratado pelas autoridades como suicídio, com base nos elementos reunidos pela investigação e nos laudos do Instituto Médico Legal (IML) e do Instituto de Criminalística (IC), da Polícia Técnico-Científica. Em 2025, os órgãos oficiais concluíram que PC se suicidou por enforcamento com uma cinta de catraca, usada para amarrar cargas.

A nova análise do caso foi feita pelo perito Francisco João Aparício La Regina, professor na Academia de Polícia Civil (Acadepol), a pedido dos advogados da família do influenciador.



Segundo a análise independente, no entanto, há inconsistências técnicas que não seriam compatíveis com essa conclusão. O relatório aponta possíveis falhas na coleta e interpretação de evidências, além de indicar elementos que poderiam sugerir a participação de terceiros.

A perícia particular indica ainda que o padrão e a largura das lesões no pescoço do influenciador seriam incompatíveis com a cinta de catraca, apontada no laudo oficial. O documento não informa quem cometeu o suposto crime.



A defesa informou que pretende solicitar a reabertura das investigações com base nas novas conclusões. Entre os pedidos estão a realização de diligências complementares e a revisão do material periciado.