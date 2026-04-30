Votação é realizada nesta quinta-feira, 29, pelo CongressoReprodução / TV Senado
Entenda o que pediam os trechos da dosimetria retirados da votação no Congresso
Segundo Alcolumbre, decisão se justifica porque conteúdo foram alterados recentemente na Lei Antifacção
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Motta e Alcolumbre são vistos de forma negativa por mais de 80%, diz pesquisa
Dados foram divulgados pela AtlasIntel/Bloomberg
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Ministro também ressaltou que o indicado ao STF se submeteu ao escrutínio público por cinco meses
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