Davi Alcolumbre conduziu a votação nesta quinta (30) - Lula Marques/Agência Brasil.

Davi Alcolumbre conduziu a votação nesta quinta (30)Lula Marques/Agência Brasil.

Publicado 30/04/2026 15:54

Rio - O Congresso Nacional derrubou, nesta quinta-feira (30), o veto integral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao projeto que altera o cálculo de penas e reduz punições para condenados pelos atos de 8 de janeiro, ou como conhecido, Projeto de Lei (PL) da dosimetria

Conduzido pelo presidente do Senado Davi Alcolumbre, na Câmara, o placar foi de 318 votos a 144. Já no Senado, com 73 parlamentares votantes, o placar foi de 24 votos a favor e 49 contra. Este novo capítulo da política brasileira representa mais uma derrota política para o Palácio do Planalto, ocorrendo apenas um dia após o Senado rejeitar a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF).

A medida é vista como um aceno à oposição e pode, eventualmente, beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em futuras decisões judiciais.



