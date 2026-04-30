Davi Alcolumbre conduziu a votação nesta quinta (30)Lula Marques/Agência Brasil.
Congresso Nacional derruba veto do PL da Dosimetria
No Senado, o placar foi de 24 a favor e 49 votos contra
MP acusa ex-bispo por forçar padre a atos libidinosos sob ameaça de 'punições canônicas'
Valdir Mamede é suspeito de importunar sexualmente 'por diversas vezes' o presbítero
Lula defende fim da escala 6x1 como 'passo histórico' para o país
Pronunciamento do Dia do Trabalhador também destacou o novo Desenrola
Receita lança painel com dados de todas as empresas do país
Sistema permite comparar lucro, receita e endividamento
Moraes autoriza Bolsonaro a fazer cirurgia no ombro direito
Relatórios fisioterapêuticos do ex-presidente indicaram lesões associadas ao ombro e danos no manguito rotador
Senador é internado após desmaiar a caminho da votação do veto do PL da dosimetria
Magno Malta (PL) foi encaminhado para o hospital DF Star
Flávio Bolsonaro critica Lula e discursa em tom de campanha em sessão do Congresso
Falas foram feitas durante votação que derrubou o veto presidencial ao PL da Dosimentria