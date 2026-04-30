Pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro foi acatado após parecer favorável de Gonet - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro foi acatado após parecer favorável de GonetFabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Publicado 30/04/2026 20:11

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou, nesta quinta-feira (30) o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a realizar uma cirurgia no ombro direito.

A defesa de Bolsonaro fez o pedido para que o procedimento fosse realizada na última sexta-feira ou sábado. A decisão de Moraes só foi publicada nesta segunda-feira, que deu a autorização para que o ex-presidente desse entrada na internação em um hospital no Distrito Federal a partir desta sexta-feira.



O pedido foi acatado após o procurador-geral da República, Paulo Gonet, ter ressalta que relatório fisioterapêutico indicaram a realização do procedimento cirúrgico no ombro direito. Visto a comprovação de necessidade na operação, não haveria um impedimento para a ida de Bolsonaro ao hospital. A cirurgia incluiria a reparação de lesões de alto grau no manguito rotador.

O laudo médico apresentado ao STF, Bolsonaro apresentou dores constantes e limitação motora no ombro direito. O ex-presidente tem feito tratamento com analgésicos e fisioterapia.

Os advogados de Bolsonaro afirmaram que impedir o cuidado médico do ex-presidente “implica restrição ao direito fundamental à saúde e ao acesso ao tratamento prescrito".

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o dia 27 de março e foi autorizado por Moraes a permanência de 90 dias no regime. O ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses por trama golpista.