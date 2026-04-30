Pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro foi acatado após parecer favorável de GonetFabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Moraes autoriza Bolsonaro a fazer cirurgia no ombro direito
Relatórios fisioterapêuticos do ex-presidente indicaram lesões associadas ao ombro e danos no manguito rotador
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Senador é internado após desmaiar a caminho da votação do veto do PL da dosimetria
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Flávio Bolsonaro critica Lula e discursa em tom de campanha em sessão do Congresso
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Líder do PT na Câmara sobre mapear traições e exonerar indicados: 'Não é esse o caminho'
Pedro Uczai afirmou que vê com simpatia a possibilidade de que Lula indique uma mulher ao STF
TSE mantém cassação de Silvia Waiãpi por uso de verbas públicas em harmonização facial
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