Vítima realizava manutenção no sistema de ventilação instalado na cobertura do galpãoReprodução / Redes sociais
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Vítima realizava manutenção no sistema de ventilação instalado na cobertura quando o acidente aconteceu
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