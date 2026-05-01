Vítima realizava manutenção no sistema de ventilação instalado na cobertura do galpão - Reprodução / Redes sociais

Vítima realizava manutenção no sistema de ventilação instalado na cobertura do galpãoReprodução / Redes sociais

Publicado 01/05/2026 08:39 | Atualizado 01/05/2026 08:40

Um trabalhador, de 42 anos, ficou gravemente ferido, nesta quinta-feira (30), após cair do telhado de um galpão na Feira dos Goianos, em Taguatinga, no Distrito Federal.

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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a ocorrência ocorreu por volta das 10h32. A vítima realizava manutenção no sistema de ventilação instalado na cobertura do galpão quando o acidente aconteceu.

Ainda de acordo com a corporação, o trabalhador teria pisado em uma telha translúcida, que não suportou o peso e cedeu, provocando a queda brusca.

Equipes de socorro prestaram os primeiros atendimentos ainda no local. Após o resgate, o homem foi encaminhado em estado grave ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), com suspeita de traumatismo craniano e hemorragia em uma das pernas.