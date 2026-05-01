Médicos indicam a cirurgia do ombro após melhora no quadro clínico geral de Jair Bolsonaro - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Médicos indicam a cirurgia do ombro após melhora no quadro clínico geral de Jair BolsonaroFabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Publicado 01/05/2026 08:38 | Atualizado 01/05/2026 12:23

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado, nesta sexta-feira (1º), para realizar uma cirurgia no ombro. O procedimento acontecerá no DF Star, hospital da rede particular em Brasília, após a autorização do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal.

Michelle Bolsonaro usou as redes sociais para informar que já está no hospital para acompanhar a cirurgia e pediu orações pelo marido.

Postagem de Michelle Bolsonaro pedindo orações por seu marido Jair Instagram/ Reprodução

A liberação do STF ocorreu nesta quinta-feira (30), após a Procuradoria-Geral da República (PGR) se mostrar favorável à solicitação dos advogados de Bolsonaro. O pedido inicial era para que a cirurgia ocorresse nos dias 24 e 25 de abril, mas o procedimento teve que ser adiado devido à demora na autorização.

A defesa do ex-presidente também solicita que a autorização do Supremo cubra todo o período da operação. Isso inclui a preparação para a cirurgia, o pré-operatório, a internação, o procedimento cirúrgico, o pós-operatório e a reabilitação.

A operação de Bolsonaro visa à reparação do manguito rotador e de lesões associadas. O procedimento foi indicado após o quadro clínico do ex-presidente apresentar melhora. Laudos médicos apontam que o paciente se recuperou bem de uma pneumonia bilateral. O problema constante com soluços também tem sido controlado satisfatoriamente por meio de medicamentos. Este é, portanto, o melhor momento para a realização da cirurgia ortopédica, que pretende diminuir as dores sentidas pelo ex-presidente no ombro.

O procedimento será feito por via artroscópica, da forma menos invasiva possível. Segundo a equipe médica, Bolsonaro realiza seis sessões semanais de fisioterapia cardiorrespiratória e motora. Além disso, segue uma dieta rigorosa e faz tratamento para o controle da pressão arterial.

A cirurgia ao qual se submete o ex-presidente Jair Bolsonaro deve durar cinco horas, afirmou mais cedo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, em publicação no Instagram.



Por volta das 9h30 desta manhã, Michelle publicou que o ex-presidente havia acabado de ir para o centro cirúrgico e que, de acordo com o médico ortopedista, seriam duas horas de preparação, para colocação do cateter de medicação, e três horas de cirurgia.



"As restrições seguem as mesmas: enquanto eu estiver no leito, não poderei usar o aparelho celular. À medida que eu for recebendo notícias do centro cirúrgico, vou deixando vocês informados", disse a ex-primeira-dama, que agradeceu ao carinho de todos e disse seguir em oração.



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realiza uma cirurgia no ombro direito no Hospital DF Star, em Brasília. Segundo os relatórios médicos enviados ao Supremo Tribunal Federal (STF), Bolsonaro se queixa de "dores recorrentes e intermitentes" no local e precisa fazer uso diário de medicação analgésica. O procedimento foi autorizado pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, após pedido da defesa.