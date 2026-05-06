Tema do concurso este ano é 'Quem cuida de quem cuida? Cuidado e desigualdades no Brasil'Thays Coutinho/Icict/Fiocruz
A condição é que os adolescentes estejam matriculados em escolas, públicas ou privadas. No ato de inscrição, devem indicar um professor de sua preferência para acompanhar o processo.
Os 30 melhores textos vão ser publicados em livro, pelo selo Portinho Livre, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Os três primeiros colocados e os respectivos professores serão premiados com um vale presente no valor de R$ 1 mil.
Além disso, o primeiro colocado vai ser convidado a participar da abertura da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), no Rio de Janeiro. Caso more em outra cidade ou estado, o estudante e o professor terão as despesas pagas para a viagem.
O primeiro lugar receberá R$ 1 mil, terá o texto publicado em livro do selo Portinho Livre (Fiocruz) e participará da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, no campus Manguinhos com direito a um acompanhante.
Os segundo e terceiro lugares receberão R$ 1 mil e também terão o texto publicado. Os professores dos três melhores colocados também receberão R$ 1 mil e serão creditados na publicação.
Os demais participantes, que ficarem do quarto ao 30º lugar, terão os textos publicados e os professores serão creditados no livro.
É uma iniciativa do Instituto de Comunicação e Informação em Saúde (Icict), da Fiocruz. O Concurso tem incentivo da Fundação de Apoio à Fiocruz, a Fiotec.
O tema desta edição buscar chamar atenção para o cuidado, que é política pública no Brasil desde 2024.
Segundo a organização do concurso, reconhecer o cuidado como trabalho essencial para a vida, a economia e a sociedade, como preconiza a Política Nacional de Cuidado, depende de fato de um entendimento de toda a sociedade sobre o que é o trabalho de cuidado, por quem ele é feito, como ele se estrutura.
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