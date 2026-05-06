Tema do concurso este ano é 'Quem cuida de quem cuida? Cuidado e desigualdades no Brasil' - Thays Coutinho/Icict/Fiocruz

Tema do concurso este ano é 'Quem cuida de quem cuida? Cuidado e desigualdades no Brasil'Thays Coutinho/Icict/Fiocruz

Publicado 06/05/2026 16:26

O 4° Concurso Portinho Livre de Literatura Infantojuvenil está com inscrições abertas até o dia 29 de maio. Estudantes de 13 a 16 anos de todo o Brasil conseguem participar com textos em prosa, que podem ser crônicas, dissertações ou contos, com o tema “Quem cuida de quem cuida? Cuidado e desigualdades no Brasil”.



A condição é que os adolescentes estejam matriculados em escolas, públicas ou privadas. No ato de inscrição, devem indicar um professor de sua preferência para acompanhar o processo.



Os 30 melhores textos vão ser publicados em livro, pelo selo Portinho Livre, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Os três primeiros colocados e os respectivos professores serão premiados com um vale presente no valor de R$ 1 mil.



Além disso, o primeiro colocado vai ser convidado a participar da abertura da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), no Rio de Janeiro. Caso more em outra cidade ou estado, o estudante e o professor terão as despesas pagas para a viagem.

Inscrição e premiação





O primeiro lugar receberá R$ 1 mil, terá o texto publicado em livro do selo Portinho Livre (Fiocruz) e participará da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, no campus Manguinhos com direito a um acompanhante.



Os segundo e terceiro lugares receberão R$ 1 mil e também terão o texto publicado. Os professores dos três melhores colocados também receberão R$ 1 mil e serão creditados na publicação.



Os demais participantes, que ficarem do quarto ao 30º lugar, terão os textos publicados e os professores serão creditados no livro. As inscrições devem ser feitas pelo portal do concurso até as 17h, no horário de Brasília, do dia 29 de maio. Os resultados serão divulgados no dia 17 de agosto.O primeiro lugar receberá R$ 1 mil, terá o texto publicado em livro do selo Portinho Livre (Fiocruz) e participará da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, no campus Manguinhos com direito a um acompanhante.Os segundo e terceiro lugares receberão R$ 1 mil e também terão o texto publicado. Os professores dos três melhores colocados também receberão R$ 1 mil e serão creditados na publicação.Os demais participantes, que ficarem do quarto ao 30º lugar, terão os textos publicados e os professores serão creditados no livro.

Concurso Portinho Livre de Literatura Infantojuvenil

O concurso integra o projeto Sistema Único de Saúde (SUS) nas Escolas, que busca incentivar, nas escolas brasileiras, o debate sobre saúde.



É uma iniciativa do Instituto de Comunicação e Informação em Saúde (Icict), da Fiocruz. O Concurso tem incentivo da Fundação de Apoio à Fiocruz, a Fiotec.



O tema desta edição buscar chamar atenção para o cuidado, que é política pública no Brasil desde 2024.



Segundo a organização do concurso, reconhecer o cuidado como trabalho essencial para a vida, a economia e a sociedade, como preconiza a Política Nacional de Cuidado, depende de fato de um entendimento de toda a sociedade sobre o que é o trabalho de cuidado, por quem ele é feito, como ele se estrutura.