Ávila compareceu, com algemas nos tornozelos, à audiência do recurso nesta quarta-feira - Divulgação / Estado de Israel

Ávila compareceu, com algemas nos tornozelos, à audiência do recurso nesta quarta-feiraDivulgação / Estado de Israel

Publicado 06/05/2026 16:27





Após serem detidos na quinta-feira em frente à costa da ilha grega de Creta, Ávila e Abu Keshek foram levados para Israel para interrogatório, enquanto os demais ativistas foram transferidos para uma ilha grega e libertados.



para permitir que a polícia tivesse mais tempo para interrogá-los, segundo seus advogados, que apresentaram recurso, rejeitado nesta quarta-feira.



"O tribunal de Beerseba rejeitou nossa apelação e aceitou todos os argumentos que o Estado e a polícia apresentaram à corte, mantendo a decisão anterior", declarou à AFP a advogada Hadeel Abu Salih.



Ávila e Abu Keshek, com algemas nos tornozelos, compareceram pessoalmente à audiência do recurso nesta quarta-feira, informou um jornalista da AFP no local.



O brasileiro parecia tranquilo, mas Abu Keshek apresentava sinais de esgotamento e estava sentado com as mãos entrelaçadas sobre o colo.



A ONG israelense Adalah, que os representa, classificou a detenção como ilegal e denunciou que eles sofreram maus-tratos contínuos durante a prisão.



Nenhum dos dois foi formalmente acusado, mas Israel os acusa de ter vínculos com o movimento palestino Hamas e de manter ligação com a Conferência Popular para os Palestinos no Exterior (PCPA), grupo que os Estados Unidos acusam de atuar "clandestinamente" em nome da organização islamista.



A Adalah afirmou que as autoridades os acusam de "ajudar o inimigo em tempo de guerra" e de "pertencer a uma organização terrorista e prestar serviços a ela". Um tribunal confirmou nesta quarta-feira (6), em apelação, a prorrogação até domingo da prisão do ativista brasileiro Thiago Ávila e do espanhol-palestino Saif Abu Keshek, detidos pelas forças israelenses quando participavam de uma flotilha rumo a Gaza, informou sua advogada.Após serem detidos na quinta-feira em frente à costa da ilha grega de Creta, Ávila e Abu Keshek foram levados para Israel para interrogatório, enquanto os demais ativistas foram transferidos para uma ilha grega e libertados. Um tribunal israelense prorrogou na terça-feira a detenção dos dois até domingo para permitir que a polícia tivesse mais tempo para interrogá-los, segundo seus advogados, que apresentaram recurso, rejeitado nesta quarta-feira."O tribunal de Beerseba rejeitou nossa apelação e aceitou todos os argumentos que o Estado e a polícia apresentaram à corte, mantendo a decisão anterior", declarou à AFP a advogada Hadeel Abu Salih.Ávila e Abu Keshek, com algemas nos tornozelos, compareceram pessoalmente à audiência do recurso nesta quarta-feira, informou um jornalista da AFP no local.O brasileiro parecia tranquilo, mas Abu Keshek apresentava sinais de esgotamento e estava sentado com as mãos entrelaçadas sobre o colo.A ONG israelense Adalah, que os representa, classificou a detenção como ilegal e denunciou que eles sofreram maus-tratos contínuos durante a prisão.Nenhum dos dois foi formalmente acusado, mas Israel os acusa de ter vínculos com o movimento palestino Hamas e de manter ligação com a Conferência Popular para os Palestinos no Exterior (PCPA), grupo que os Estados Unidos acusam de atuar "clandestinamente" em nome da organização islamista.A Adalah afirmou que as autoridades os acusam de "ajudar o inimigo em tempo de guerra" e de "pertencer a uma organização terrorista e prestar serviços a ela".

'Sequestrar' estrangeiros





A defensora também afirmou ser preocupante que o sistema legal dê sinal verde "às forças israelenses para continuar realizando prisões ilegais de uma maneira que também lhes daria legitimidade para voltar a fazê-lo e sequestrar cidadãos estrangeiros".



Segundo a Adalah - que significa justiça em árabe -, eles estão em "isolamento total, submetidos a iluminação intensa 24 horas por dia, sete dias por semana" em suas celas e permaneciam vendados sempre que eram transferidos, inclusive durante exames médicos.



As autoridades israelenses negam essas acusações.



, Espanha e a



O porta-voz do escritório de direitos humanos da ONU, Thameen Al-Kheetan, pediu nesta quarta-feira sua libertação "imediata e incondicional".



A flotilha havia partido da França, Espanha e Itália com o objetivo de romper o bloqueio israelense a Gaza e entregar ajuda humanitária ao território palestino devastado pela guerra.



Israel controla todos os pontos de entrada em Gaza, que permanece sob bloqueio desde 2007. A advogada Abu Salih afirmou que se trata de "uma prisão ilegal ocorrida em águas internacionais, onde os ativistas foram sequestrados por um navio israelense sem qualquer autoridade".A defensora também afirmou ser preocupante que o sistema legal dê sinal verde "às forças israelenses para continuar realizando prisões ilegais de uma maneira que também lhes daria legitimidade para voltar a fazê-lo e sequestrar cidadãos estrangeiros".Segundo a Adalah - que significa justiça em árabe -, eles estão em "isolamento total, submetidos a iluminação intensa 24 horas por dia, sete dias por semana" em suas celas e permaneciam vendados sempre que eram transferidos, inclusive durante exames médicos.As autoridades israelenses negam essas acusações. Brasil , Espanha e a ONU pediram sua libertação imediata.O porta-voz do escritório de direitos humanos da ONU, Thameen Al-Kheetan, pediu nesta quarta-feira sua libertação "imediata e incondicional".A flotilha havia partido da França, Espanha e Itália com o objetivo de romper o bloqueio israelense a Gaza e entregar ajuda humanitária ao território palestino devastado pela guerra.Israel controla todos os pontos de entrada em Gaza, que permanece sob bloqueio desde 2007.