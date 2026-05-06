Adolescente que matou duas inspetoras do colégio segue apreendidoReprodução/Google Maps
O governo do estado decretou luto oficial de três dias. As aulas nas redes estadual, municipal e privada estão suspensas até sexta-feira.
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