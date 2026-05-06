Adolescente que matou duas inspetoras do colégio segue apreendido - Reprodução/Google Maps

Adolescente que matou duas inspetoras do colégio segue apreendidoReprodução/Google Maps

Publicado 06/05/2026 18:18

O Governo do Acre exonerou o padastro do adolescente de 13 anos que realizou um ataque a tiros no Instituto São José, em Rio Branco, no Acre, nesta terça-feira (5). Juan de Mesquita Amorim é advogado e ocupava um cargo comissionado no governo estadual e foi exonerado no mesmo dia.

O advogado foi à escola logo após o ataque e foi detido pela Polícia Militar por ser o dono da arma usada no crime. Em nota, a defesa afirmou que ele colabora com as apurações e nega ter tido conhecimento prévio ou ter dado autorização para o uso da pistola.

O texto diz ainda que o homem “não teve qualquer participação, incentivo ou anuência” no ataque feito pelo enteado.

O adolescente confessou o crime. Durante o ataque as duas inspetoras, Alzenir Pereira da Silva, de 53 anos, e Raquel Salles, de 37, foram atingidas e mortas no local. Além delas outras duas pessoas, uma criança de 11 anos e uma servidora do colégio, foram atingidas e receberam alta nesta quinta-feira.

A polícia informou ainda que o jovem segue apreendido. O celular dele foi recolhido e está sendo investigado a motivação do crime.

Segundo o BOPE, outros alunos souberam do plano e podem ter colaborado com o ataque. Eles foram identificados por meio de um grupo em redes sociais.



O governo do estado decretou luto oficial de três dias. As aulas nas redes estadual, municipal e privada estão suspensas até sexta-feira.