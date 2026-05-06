Lula recebeu as credenciais de Song Se Il, da Coreia do Sul, e de mais seis embaixadoresRicardo Stuckert/PR
Com isso, estão habilitados a despachar no país os representantes das seguintes nações:
- Yasushi Noguchi, do Japão;
- Víctor Manuel Cairo Palomo, de Cuba;
- Ike Desmond Antonius, do Suriname;
- Patrick John U. Hilado, das Filipinas;
- Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, do Haiti;
- Song Se Il, da Coreia do Sul; e
- Alexandre Herculano Manjate, de Moçambique.
O embaixador, então, assume o posto após a entrega de documentos enviados pelo presidente de seu país ao governo do país onde atuará.
A apresentação das cartas credenciais ao presidente da República é uma formalidade que aumenta as prerrogativas de atuação do diplomata no Brasil. Caso a credencial não seja recebida pelo presidente, o embaixador não pode representar seu país em audiências ou solenidades oficiais, por exemplo.
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