O STF, em decisão unânime, já havia limitado pagamentos adicionais a 35% do valor do salário dos integrantes da CorteGustavo Moreno/STF
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