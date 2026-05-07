Ministro do STF André Mendonça ressaltou que as investigações sobre o caso Master vão seguir normalmenteJosé Cruz/Agência Brasil
Mendonça diz que não teve acesso à proposta de delação de Vorcaro
Segundo o ministro do STF, colaboração deve ser 'séria e efetiva'
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