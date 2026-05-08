Portal Agro em Campo integra lista de finalistas em premiação do setor agro - Divulgação

Portal Agro em Campo integra lista de finalistas em premiação do setor agroDivulgação

Publicado 08/05/2026 15:00 | Atualizado 08/05/2026 15:10

O portal Agro em Campo alcançou um marco importante ao ser anunciado entre os finalistas do prêmio +Admirados Jornalistas & Cia do Agronegócio 2026, considerado uma das principais premiações do agronegócio no país.

A indicação coloca o veículo ao lado de grandes referências do jornalismo agro brasileiro e reforça o crescimento do site no cenário nacional. Atualmente, a cobertura do veículo tem destaque para temas ligados ao agronegócio, sustentabilidade, tecnologia no campo, economia rural e inovação agrícola.

A premiação em 2026

O prêmio +Admirados Jornalistas & Cia do Agronegócio 2026 chega na 6º edição neste ano. O modelo de votação é realizado em duas etapas, conforme detalhou Vinicius Ribeiro, organizador do evento, ao Portal iG.

“É uma eleição que funciona em dois turnos de votação. No primeiro turno, os eleitores podem indicar livremente, dentro de cada categoria, até cinco opções por categoria. Já no segundo turno, eles escolhem entre as opções dos finalistas, até cinco opções, identificando se a pessoa é o primeiro colocado, o segundo colocado, o terceiro colocado, o quarto colocado ou o quinto colocado. Cada posição tem uma pontuação diferente”, explica.

Vale destacar ainda que um dos diferenciais da premiação é que ela acontece a partir da escolha dos próprios profissionais da área. Assim, a decisão ocorre a partir de quem realmente acompanha o trabalho desenvolvido pelos jornalistas de diferentes veículos sobre o agronegócio brasileiro.

Jornalista em destaque

Outro destaque da premiação foi o reconhecimento do jornalista Pedro Lopes, que apareceu entre os Top 50 jornalistas do agronegócio brasileiro na edição de 2026 do prêmio.