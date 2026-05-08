Pernambuco, que sofreu com fortes chuvas na última semana, está em estado de alerta - Divulgação/Governo de Pernambuco

Pernambuco, que sofreu com fortes chuvas na última semana, está em estado de alertaDivulgação/Governo de Pernambuco

Publicado 08/05/2026 15:38

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta sexta-feira, 8, alertas amarelo, de perigo potencial, e laranja, de perigo, para chuvas intensas e vendaval em 24 estados brasileiros.

O alerta laranja para chuvas intensas é válido das 09h10 às 23h59 desta sexta-feira no Amapá e no Pará. Nessas regiões, há possibilidade de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia, além de ventos de 60 a 100 km/h.

Também há risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Os alertas amarelos para chuvas intensas entraram em vigor entre 09h10 e 09h23 e seguem válidos até às 23h59 desta sexta-feira. Eles abrangem os seguintes estados:

Acre

Alagoas

Amapá

Amazonas

Ceará

Maranhão

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Pará

Paraíba

Paraná

Pernambuco

Piauí

Rio Grande do Norte

Rondônia

Roraima

Santa Catarina

São Paulo

Sergipe

Tocantins

Nessas áreas há possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos de 40 a 60 km/h. O risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas é considerado baixo.

Já os alertas amarelos para vendaval começaram a valer à 0h para Santa Catarina e Rio Grande do Sul e, às 12h, em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo. Ambos seguem válidos até às 23h59 desta sexta-feira.

Nessas regiões, os ventos podem chegar a 60 km/h, com baixo risco de queda de galhos de árvores.