Pernambuco, que sofreu com fortes chuvas na última semana, está em estado de alertaDivulgação/Governo de Pernambuco
Inmet emite alertas amarelo e laranja para chuvas intensas e vendaval em 24 estados
Confira a lista das regiões que devem ser afetadas
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