Lula sancionou a lei que institui o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19Ricardo Stuckert / PR
Lula, sobre covid-19: a gente precisa começar a dizer o nome das pessoas que participaram disso
Para o petista, o governo do seu antecessor 'era composto de um monte de gente que fazia questão de se fazer de ignorante'
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