Após o resgate, todos foram conduzidos em segurança para suas respectivas residênciasa
Grupo é resgatado após se perder em trilha de Fortaleza
Cinco pessoas, incluindo uma criança de 4 anos, foram localizadas pela Polícia Militar em área de mata fechada
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Corregedoria prende quatro policiais por extorsão de R$ 1 mi contra sequestrador da mãe de Robinho
Investigação aponta cobrança de propina milionária e ameaças
Lula sanciona lei que endurece regime para presos condenados por matar policiais
Texto sancionado amplia medidas de segurança no sistema e estabelece novas regras para inclusão de detentos no regime disciplinar diferenciado
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Senador, alvo da PF no caso Master, disse que essa não foi a primeira vez em que é 'vítima de ataques' em ano eleitoral
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