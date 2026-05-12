Após o resgate, todos foram conduzidos em segurança para suas respectivas residênciasa

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Cinco pessoas foram resgatadas, no domingo (10), após se perderem em uma trilha na Serra da Aratanha, em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza. No grupo, estava uma criança de 4 anos.
De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), a ação ocorreu após a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) acionar a corporação, informando que o grupo, que realizava uma trilha de motocicletas na região, havia se perdido em uma área de mata fechada.
Após o resgate, todos foram conduzidos em segurança para suas respectivas residências - Divulgação / PMCE
Após o resgate, todos foram conduzidos em segurança para suas respectivas residênciasDivulgação / PMCE
A equipe policial se deslocou ao local indicado para iniciar as buscas. Os agentes conversaram com um morador da área, que relatou ter ouvido gritos e visto um clarão na região da mata. Os militares entraram na região, que é de difícil acesso, e, após algum tempo, encontraram o grupo próximo a uma ribanceira.
O grupo afirmou que tinha o objetivo de realizar uma trilha e tomar banho em um determinado ponto da serra, quando se perdeu por não conhecer a região. Após o resgate, todos foram conduzidos em segurança para suas respectivas residências.
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Após o resgate, todos foram conduzidos em segurança para suas respectivas residências
Após o resgate, todos foram conduzidos em segurança para suas respectivas residências