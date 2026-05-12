Pai admitiu que mantinha o filho acorrentado - Reprodução/ internet/ ilustração

Pai admitiu que mantinha o filho acorrentado Reprodução/ internet/ ilustração

Publicado 12/05/2026 11:04

Um menino de 11 anos foi encontrado morto com sinais de tortura em uma residência no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo, na noite de segunda-feira (11). O pai admitiu que mantinha o filho acorrentado e foi preso em flagrante.

A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada para atender a uma ocorrência de encontro de cadáver em uma residência na rua Engenheiro Álvaro Cunha.

No local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte da criança e identificou sinais de tortura pelo corpo.

Segundo a PM, ao ser questionado, o pai do menino admitiu que mantinha o filho acorrentado para evitar que ele fugisse. A identidade do homem não foi divulgada e, por isso, não foi possível localizar sua defesa.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado ao 50º Distrito Policia, do Itaim Paulista, onde o caso foi registrado como tortura.

De acordo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), outros familiares da criança tinham conhecimento da situação e serão investigados.