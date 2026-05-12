Pai admitiu que mantinha o filho acorrentado Reprodução/ internet/ ilustração
PM encontra corpo de criança com sinais de tortura em SP
Pai foi preso em flagrante
Vídeo: Ciro Nogueira afirma que 'nunca recebeu valores ilícitos' e alega perseguição
Senador, alvo da PF no caso Master, disse que essa não foi a primeira vez em que é 'vítima de ataques' em ano eleitoral
Boulos vê 'risco real' de Câmara aprovar fim da escala 6x1 e proposta travar no Senado
Ministro compara resistência do agronegócio ao debate sobre a abolição da escravidão
Mãe é presa por manter filha com síndrome de Down em cárcere privado e permitir abusos em SP
Vítima denunciou crime durante atendimento médico
Homem é executado na frente de crianças durante festival de pipas em BH
Vítima, de 32 anos, foi atingida por 12 tiros enquanto trabalhava no evento
PF cumpre 236 mandados em operação contra facções criminosas em 16 estados
No Rio, a ação combate o roubo de uma carga dos Correios
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.