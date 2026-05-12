Motorista perdeu controle do veículo e atingiu rampa de uma garagem, onde o carro ficou presoDivulgação / CBMMG
Motorista se assusta com ladeira e carro fica suspenso em garagem de BH; veja imagens
Veículo, um Honda Fit, ficou dependurado sobre uma pedra, com duas rodas no ar
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