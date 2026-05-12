Motorista perdeu controle do veículo e atingiu rampa de uma garagem, onde o carro ficou preso - Divulgação / CBMMG

Motorista perdeu controle do veículo e atingiu rampa de uma garagem, onde o carro ficou presoDivulgação / CBMMG

Publicado 12/05/2026 11:04

Uma motorista se assustou com uma ladeira, nesta segunda-feira (11), em uma rua na Região Leste de Belo Horizonte, Minas Gerais, e perdeu o controle do carro. O veículo, um Honda Fit, ficou dependurado sobre uma pedra, com duas rodas no ar.

Motorista perdeu controle do veículo e atingiu rampa de uma garagem, onde o carro ficou preso Divulgação / CBMMG

Após o acidente, ela acionou o Corpo de Bombeiros e informou aos militares que não conhecia a via e se assustou com o declive. Na sequência, perdeu o controle do veículo e atingiu a rampa de uma garagem, onde o carro ficou preso.

Os agentes retiraram a condutora do Honda Fit e estabilizaram o carro, que foi posteriormente removido e entregue à condutora sem danos. Apesar do susto, a mulher não ficou ferida.