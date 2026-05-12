Além da formação completa, o STJ disponibilizou uma versão resumida do cursoReprodução
STJ lança curso gratuito sobre equidade racial na Justiça
Formação será online e autoinstrucional
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