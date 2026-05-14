Zema criticou Flávio Bolsonaro e afirmou que é o único candidato que não deve nada a ninguémArquivo / Marcello Casal Jr / Agência Brasil
Quem trabalha hoje precisa engolir a CLT, que é venerada pela esquerda, diz Zema
Ex-governador de Minas Gerais afirmou que é necessário criar outros regimes de trabalho mais flexíveis
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