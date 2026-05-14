Lula esteve em Camaçari para a entrega de novas unidades habitacionais do Minha Casa, Minha VidaBreno Araújo/Divulgação
"A gente já teria resolvido o problema do déficit habitacional se todos os presidentes tivessem feito pelo menos um terço do que nós fizemos", afirmou o presidente em cerimônia de entrega 384 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) em Camaçari, na Bahia.
Lula questionou a quantidade de casas construídas no governo de Jair Bolsonaro (PL) e os empregos criados com o programa Carteira de Trabalho Verde e Amarela, e voltou a responsabilizar o ex-presidente pelas mortes na pandemia de covid-19. "Verde e amarela é a cara dele de mentiroso, pela responsabilidade de permitir que 716 mil pessoas morressem de covid quando ele podia ter evitado mais da metade das mortes".
"Vocês estão vendo a guerra do Irã, a guerra que o Trump inventou. Essa guerra está aumentando a gasolina e o óleo diesel no mundo inteiro. Aqui no Brasil, nós não vamos deixar aumentar", afirmou o presidente.
A declaração de Lula ocorre um dia depois do governo publicar uma medida provisória com uma subvenção de até R$ 0,8925 por litro de gasolina, diante de um iminente aumento nos preços pela Petrobras. Também foi anunciado novo subsídio para o diesel, de até R$ 0,3515 por litro.
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