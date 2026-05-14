Lula esteve em Camaçari para a entrega de novas unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida - Breno Araújo/Divulgação

Lula esteve em Camaçari para a entrega de novas unidades habitacionais do Minha Casa, Minha VidaBreno Araújo/Divulgação

Publicado 14/05/2026 14:25 | Atualizado 14/05/2026 14:28

Brasília - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira, 14, que o Brasil já teria resolvido o déficit habitacional do País se "todos os presidentes tivessem feito pelo menos um terço" do que fizeram os governos petistas.



"A gente já teria resolvido o problema do déficit habitacional se todos os presidentes tivessem feito pelo menos um terço do que nós fizemos", afirmou o presidente em cerimônia de entrega 384 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) em Camaçari, na Bahia.



Lula questionou a quantidade de casas construídas no governo de Jair Bolsonaro (PL) e os empregos criados com o programa Carteira de Trabalho Verde e Amarela, e voltou a responsabilizar o ex-presidente pelas mortes na pandemia de covid-19. "Verde e amarela é a cara dele de mentiroso, pela responsabilidade de permitir que 716 mil pessoas morressem de covid quando ele podia ter evitado mais da metade das mortes".

Combustíveis

Lula voltou a dizer que o governo não vai deixar os preços da gasolina e do óleo diesel subirem por causa da guerra no Oriente Médio. O presidente chamou o conflito entre os Estados Unidos e o Irã de "guerra que o Trump inventou", em referência ao presidente americano, Donald Trump.



"Vocês estão vendo a guerra do Irã, a guerra que o Trump inventou. Essa guerra está aumentando a gasolina e o óleo diesel no mundo inteiro. Aqui no Brasil, nós não vamos deixar aumentar", afirmou o presidente.



A declaração de Lula ocorre um dia depois do governo publicar uma medida provisória com uma subvenção de até R$ 0,8925 por litro de gasolina, diante de um iminente aumento nos preços pela Petrobras. Também foi anunciado novo subsídio para o diesel, de até R$ 0,3515 por litro.

