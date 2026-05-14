Francisco Altino estava internado no Hospital Regional de Osasco - Prefeitura de Osasco/Divulgação

Francisco Altino estava internado no Hospital Regional de OsascoPrefeitura de Osasco/Divulgação

Publicado 14/05/2026 13:50

A explosão corrida no bairro do Jaguaré, que aconteceu na última seguda-feira, 11, no bairro Jaguaré, zona oeste de São Paulo deixou mais uma vitima. A segunda morte em decorrência do incidente foi confirmada nesta quinta-feira, 14. Trata-se de Francisco Altino, de 62 anos, morador do bairro que estava internado no Hospital Regional de Osasco e não resistiu aos ferimentos.

Na segunda-feira 11, a Sabesp realizava obras que atingiram uma tubulação de gás, deixando um cheiro forte no bairro. Horas depois, houve a explosão que atingiu dezenas de casas. Outro homem, de 47 anos, morreu no local.

Até o fim da noite de quarta-feira, 13, foram realizadas 112 vistorias em imóveis da região para avaliar danos e riscos. Destes, 86 imóveis foram liberados aos moradores, enquanto 27 tiveram danos mais graves e estão interditados.

