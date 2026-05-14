Em março, Dino barrou aposentadoria compulsória como punição a juízes Rosinei Coutinho / STF
Dino libera julgamento sobre fim da aposentadoria compulsória para 1ª Turma do STF
AGU e PGR recorrem de decisão que extinguiu punição disciplinar a magistrados e defendem análise colegiada do tema no Supremo
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Operação identificou atuação de policiais federais, hackers e grupos clandestinos em esquema de intimidação, espionagem ilegal e ataques cibernéticos ligados ao banqueiro
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