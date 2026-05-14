Ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master - Secretaria da Administração Penitenciária-SP

Ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco MasterSecretaria da Administração Penitenciária-SP

Publicado 14/05/2026 11:13

A sexta fase da operação Compliance Zero, deflagrada na manhã desta quinta-feira (14), avançou sobre integrantes da Polícia Federal (PF) que teriam atuado para beneficiar o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A investigação apontou que membros dos núcleos centrais contavam com a participação de agentes federais e operadores do jogo do bicho - de apostas on-line - para benefício próprio.



De acordo com a decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), os autos revelam que "dois braços operacionais", que seriam os núcleos "A Turma" e "Os Meninos", trabalhavam para satisfazer os interesses dos núcleos centrais.

O grupo "A Turma" era voltado para a prática de ameaças, intimidações presenciais, coerções, levantamentos clandestinos, obtenção de dados sigilosos e acessos indevidos a sistemas governamentais. Policiais federais em atividade e aposentados, além de operadores do jogo do bicho, estavam envolvidos nas atividades.

Já o núcleo "Os Meninos" ficava responsável pela atuação on-line, como: ataques cibernéticos, invasões telemáticas, derrubada de perfis e monitoramento telefônico e telemático ilegal. Agentes com perfil hacker seriam pagos para realizar essas atividades.



"Ambos eram gerenciados por FELIPE MOURÃO e predispostos a atender comandos emanados de DANIEL VORCARO e, segundo os novos elementos, também de HENRIQUE MOURA VORCARO", aponta o documento.

As investigações apontam que Manoel Mendes Rodrigues seria o "operador do jogo do bicho" e integrante do núcleo "A Turma". A mando de Vorcaro, ele teria o papel " de liderança de um braço local da organização no estado do Rio de Janeiro, composto por outras pessoas ainda não identificadas, aptas a acompanhá-lo na prática de ameaças presenciais".



"A representação menciona, em reconstrução cronológica, a participação desse braço em ações intimidatórias em Angra dos Reis/RJ, além de situar MANOEL nas tratativas internas envolvendo MARILSON, FELIPE MOURÃO,HENRIQUE VORCARO e SEBASTIÃO MONTEIRO", relata trecho da decisão.