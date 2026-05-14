Após passar por avaliação veterinária, ela foi devolvida ao habitat natural - Divulgação / Polícia Militar Ambiental

Após passar por avaliação veterinária, ela foi devolvida ao habitat naturalDivulgação / Polícia Militar Ambiental

Publicado 14/05/2026 10:02

Uma anta foi resgatada após cair em uma estrutura de canalização que interliga uma hidrelétrica à Represa do Turvinho, em São Miguel Arcanjo, no interior de São Paulo. A operação contou com a atuação do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar Ambiental e da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do estado.

De acordo com a Polícia Ambiental, o animal caiu no canal cimentado da represa e não conseguiu se levantar para sair sozinho do local. As equipes precisaram utilizar cordas e um cambão, uma barra de reboque rígida, geralmente de aço, para içar a anta. A situação ocorreu na última segunda-feira (11).

Após retirarem o animal pela primeira vez, ele voltou a cair no canal, e foi necessário um novo resgate. Biólogos e veterinários também foram acionados para participar da operação devido à complexidade da situação.

As equipes retiraram a anta com segurança e, após passar por avaliação veterinária, ela foi devolvida ao habitat natural.



Durante a ação, os agentes também realizaram a contenção do animal com cordas e equipamentos apropriados, conseguindo retirar a anta da água com segurança. Após passar por avaliação veterinária, ela foi devolvida ao habitat natural.

