Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 12h50 para atender a ocorrência - Reprodução / CBBMG

Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 12h50 para atender a ocorrênciaReprodução / CBBMG

Publicado 14/05/2026 08:07

Um homem, de 47 anos, morreu, na tarde desta quarta-feira (13), atropelado por um trem na Estação Ferroviária de Ipaba, em Santana do Paraíso, na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 12h50 para atender uma ocorrência de atropelamento por trem na estação. No local, os militares encontraram a vítima sem sinais vitais e com um ferimento profundo na cabeça.

Após a perícia da Polícia Civil atuar no local, os bombeiros auxiliaram na remoção do corpo e o encaminharam à funerária, que já estava no local do acidente. O homem não foi identificado.