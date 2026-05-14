Deputado federal Otoni de Paula (PSD-RJ) elevou o tom contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) - Reprodução/ redes sociais

Deputado federal Otoni de Paula (PSD-RJ) elevou o tom contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)Reprodução/ redes sociais

Publicado 14/05/2026 07:58 | Atualizado 14/05/2026 08:16





A declaração ocorreu depois da divulgação de conversas que citariam valores solicitados ao banqueiro Daniel Vorcaro para financiar o projeto audiovisual sobre Bolsonaro. O episódio gerou desconforto entre aliados do ex-mandatário e abriu uma nova crise dentro do grupo bolsonarista.

O deputado federal Otoni de Paula (PSD-RJ) elevou o tom contra o senador Flávio Bolsonaro (PL) após o vazamento de áudios relacionados à captação de recursos para a produção de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante as críticas, feita nesta quarta-feira (13),o parlamentar chamou Flávio de "batedor de carteira", expressão que rapidamente repercutiu nas redes sociais e nos bastidores políticos.A declaração ocorreu depois da divulgação de conversas que citariam valores solicitados ao banqueiro Daniel Vorcaro para financiar o projeto audiovisual sobre Bolsonaro. O episódio gerou desconforto entre aliados do ex-mandatário e abriu uma nova crise dentro do grupo bolsonarista.

"Um tapa na cara da direita brasileira. É isso que o senhor Flávio Bolsonaro fez com todos nós. Um tapa na nossa cara. Agora, eu sou do Rio, eu já sabia que isso ia estourar em algum momento. Porque Flávio é batedor de carteira. Porque Flávio faz isso mesmo. O camarada pede para patrocinar o filme do pai dele quase cinco vezes mais do que custou 'Agente Secreto' e quase três vezes mais do que custou o filme 'Ainda Estou Aqui'. Ele pede R$ 134 milhões e caem R$ 61 milhões", disse.



"Sabe o que eles queriam fazer? Usar o filme do pai para lavar dinheiro. Usar o filme do pai para lavanderia. Infelizmente, é o que está acontecendo com a direita. Não a direita, com o bolsonarismo. Respeite a direita. Direita é direita, bolsonarismo é isso que estamos vendo", concluiu

Veja o vídeo:

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O valor pedido na negociação seria de R$ 134 milhões, segundo o Intercept. O pagamento possibilitaria a realização do filme, que estava sendo realizado no exterior, com atores e equipe estrangeiros.

De acordo com o Intercept, apesar do valor do pedido por Flávio Bolsonaro, Vorcaro só realmente pagou R$ 62 milhões, em fevereiro de 2025.