PF prende pai de Daniel Vorcaro, o empresário Henrique VorcaroReprodução/ internet
Henrique é pai do banqueiro Daniel Vorcaro, ex-controlador da instituição financeira e um dos principais alvos da investigação conduzida pela PF desde 2025. De acordo com os investigadores, o empresário teria participado de operações usadas para esconder recursos ligados ao esquema investigado no banco. A PF suspeita que mais de R$ 2 bilhões tenham sido ocultados em contas atribuídas a Henrique Vorcaro após o avanço das investigações contra o filho.
Segundo seu perfil no Linkedin, Henrique Vorcaro é diretor presidente e fundador do Grupo Multipar, com a criação de suas primeiras empresas, Vorcaro Imóveis e Centro Sul Empreendimentos.
Nos últimos 15 anos, a holding diversificou os negócios e passou a investir também em setores como educação, tecnologia, turismo, alimentação, mineração e hotelaria.
Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontam que empresas ligadas ao grupo movimentaram mais de R$ 1 bilhão entre 2020 e 2025 em operações relacionadas ao núcleo empresarial de Daniel Vorcaro. Para o órgão, a movimentação sugere uma tentativa de ocultar patrimônio.
As investigações também indicam que Henrique já aparecia em fases anteriores da Operação Compliance Zero. Em janeiro deste ano, endereços ligados a familiares de Daniel Vorcaro, incluindo o pai, já haviam sido alvo de buscas da PF.
A prisão ocorreu em Belo Horizonte. Segundo informações divulgadas pela imprensa, Henrique Vorcaro viajaria para Brasília nesta quinta para visitar o filho, que segue preso na carceragem da Superintendência da Polícia Federal.
A Operação Compliance Zero investiga um suposto esquema de fraudes bilionárias envolvendo o Banco Master, incluindo emissão de títulos sem lastro, lavagem de dinheiro, corrupção e ocultação de patrimônio. O caso é tratado por investigadores como um dos maiores escândalos financeiros recentes do país.
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