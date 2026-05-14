PF prende pai de Daniel Vorcaro, o empresário Henrique Vorcaro - Reprodução/ internet

PF prende pai de Daniel Vorcaro, o empresário Henrique VorcaroReprodução/ internet

Publicado 14/05/2026 08:52





Henrique é pai do banqueiro Daniel Vorcaro, ex-controlador da instituição financeira e um dos principais alvos da investigação conduzida pela PF desde 2025. De acordo com os investigadores, o empresário teria participado de operações usadas para esconder recursos ligados ao esquema investigado no banco. A PF suspeita que mais de R$ 2 bilhões tenham sido ocultados em contas atribuídas a Henrique Vorcaro após o avanço das investigações contra o filho.



Segundo seu perfil no Linkedin, Henrique Vorcaro é diretor presidente e fundador do Grupo Multipar, com a criação de suas primeiras empresas, Vorcaro Imóveis e Centro Sul Empreendimentos.

Empresário mineiro ligado aos setores de infraestrutura, energia e construção pesada, Henrique Vorcaro passou a ocupar o centro das investigações da Polícia Federal (PF) após ser preso na manhã desta quinta -feira (14), durante a sexta fase da Operação Compliance Zero. A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça e apura suspeitas de fraudes financeiras, lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial envolvendo o entorno do Banco Master.Henrique é pai do banqueiro Daniel Vorcaro, ex-controlador da instituição financeira e um dos principais alvos da investigação conduzida pela PF desde 2025. De acordo com os investigadores, o empresário teria participado de operações usadas para esconder recursos ligados ao esquema investigado no banco. A PF suspeita que mais de R$ 2 bilhões tenham sido ocultados em contas atribuídas a Henrique Vorcaro após o avanço das investigações contra o filho.Segundo seu perfil no Linkedin, Henrique Vorcaro é diretor presidente e fundador do Grupo Multipar, com a criação de suas primeiras empresas, Vorcaro Imóveis e Centro Sul Empreendimentos.

Na própria página da empresa, diz que o grupo participou de grandes empreendimentos da capital mineira e ampliou sua atuação para áreas como incorporação, construção e investimentos em imóveis residenciais e comerciais.



Nos últimos 15 anos, a holding diversificou os negócios e passou a investir também em setores como educação, tecnologia, turismo, alimentação, mineração e hotelaria.

"Atualmente, o grupo se tornou uma holding de investimentos em diversas áreas, especializando-se em gestão, aquisição e venda de ativos imobiliários e empresariais", diz o site.



Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontam que empresas ligadas ao grupo movimentaram mais de R$ 1 bilhão entre 2020 e 2025 em operações relacionadas ao núcleo empresarial de Daniel Vorcaro. Para o órgão, a movimentação sugere uma tentativa de ocultar patrimônio.



As investigações também indicam que Henrique já aparecia em fases anteriores da Operação Compliance Zero. Em janeiro deste ano, endereços ligados a familiares de Daniel Vorcaro, incluindo o pai, já haviam sido alvo de buscas da PF.



A prisão ocorreu em Belo Horizonte. Segundo informações divulgadas pela imprensa, Henrique Vorcaro viajaria para Brasília nesta quinta para visitar o filho, que segue preso na carceragem da Superintendência da Polícia Federal.



A Operação Compliance Zero investiga um suposto esquema de fraudes bilionárias envolvendo o Banco Master, incluindo emissão de títulos sem lastro, lavagem de dinheiro, corrupção e ocultação de patrimônio. O caso é tratado por investigadores como um dos maiores escândalos financeiros recentes do país.