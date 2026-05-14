Raphael Sousa Oliveira é conhecido por ser dono da página 'Choquei' nas redes sociais - Reprodução / Redes sociais

Raphael Sousa Oliveira é conhecido por ser dono da página 'Choquei' nas redes sociaisReprodução / Redes sociais

Publicado 14/05/2026 11:04

Raphael Sousa Oliveira, conhecido por ser dono da página "Choquei" nas redes sociais, teve a prisão preventiva revogada nesta quarta-feira (13). O influenciador, de 31 anos, estava detido desde abril no Complexo Prisional Policial Penal Daniella Cruvinel, em Goiás, após ser alvo da Operação Narco Fluxo, da Polícia Federal.

Segundo a corporação, o grupo utilizava um esquema complexo para ocultar a origem de recursos financeiros e dissimular valores. A PF também aponta movimentações financeiras feitas no exterior, além do transporte de grandes quantidades de dinheiro para dificultar o rastreamento do montante.