Juliana de Souza acusou Mauro Pinheiro de violência política de gênero - Instagram/Reprodução

Juliana de Souza acusou Mauro Pinheiro de violência política de gêneroInstagram/Reprodução

Publicado 14/05/2026 12:27

Rio - A sessão da Câmara de Porto Alegre que discutia o Plano Diretor da capital gaúcha precisou ser interrompida nesta quarta-feira, 13, quando a vereadora Juliana de Souza (PT) teve o microfone tomado pelo parlamentar Mauro Pinheiro (PP). No momento da confusão, Juliana falava sobre a denúncia envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, Daniel Vorcaro e o pedido de recursos para a produção do filme Dark Horse.

A vereadora postou nas redes sociais o vídeo que registra o momento do que ela classifica como "violência política de gênero". A petista afirma que apresentará à Comissão de Ética da Câmara de Porto Alegre uma representação contra Pinheiro.

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Com o tumulto no plenário, o presidente da Câmara, Moisés Barboza (PSDB), suspendeu a sessão. Em nota oficial, ele informou que Juliana encaminhará representação contra Pinheiro. Segundo Barboza, a Mesa Diretora "dará os encaminhamentos devidos, conforme previsto no Regimento Interno, cabendo à Comissão a análise e o julgamento dos fatos".

Já Pinheiro — que se apresenta nas redes como combatente contra "a esquerda e o comunismo" — afirmou que o episódio não tem relação com o fato de Juliana ser mulher. Também por meio de nota, o vereador bolsonarista se posicionou sobre o ocorrido:

"O episódio ocorrido ontem [quarta-feira, 13] não teve qualquer relação com a condição de mulher da parlamentar envolvida, tampouco buscou desqualificar sua atuação, trajetória ou mandato. O contexto esteve estritamente ligado à condução dos trabalhos da sessão e à preservação da ordem regimental e da pauta em discussão, diante de manifestação que se afastava do tema deliberado naquele instante."

Para Juliana, "cassar a fala de uma parlamentar no uso de suas prerrogativas é um ataque à liberdade de expressão, ao parlamento e à própria democracia". A vereadora petista confirmou a intenção de acionar a Comissão de Ética da Câmara de Porto Alegre.