Agentes da Receita Federal cumprem 46 mandatos cumpridos mandados de busca e apreensãoDivulgação/Governo Federal
Receita deflagra Operação Refugo contra fraudes fiscais no setor de plásticos
Esquema foi utilizado para sonegar mais de R$ 2,5 bilhões em impostos
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