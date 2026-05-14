Jim Caviezel interpreta o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no filme 'Dark House'Divulgação
Brasileiros 'invadem' redes de ator que interpreta Bolsonaro após áudios de Flávio
Até o momento, o artista não se pronunciou sobre o caso
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