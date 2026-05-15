José Dirceu completou 80 anos em marçoAgência Brasil
José Dirceu é diagnosticado com linfoma após internação em São Paulo
Ex-ministro se encontra em boas condições clínicas, mas permanecerá hospitalizado para iniciar o tratamento para a doença
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